La Germania guarda a Sud e si affida all’Italia per le sue mosse in Europa. L’ambasciatore tedesco Thomas Bagger parla di come Berlino veda il Mediterraneo come un punto chiave per la sua strategia nel continente. La posizione dell’Italia diventa quindi sempre più importante nel puzzle geopolitico europeo.

Quando l’ambasciatore tedesco Thomas Bagger riflette sul ruolo dell’Italia nella strategia europea di Berlino, il Mediterraneo emerge come un asse centrale della proiezione geopolitica e geoeconomica del continente. Intervenendo alla John Cabot University nel corso di una lecture organizzata dal Guarini Institute for Public Affairs e moderato dall’associate director Enrico Fardella, Bagger ha indicato l’India–Middle East–Europe Economic Corridor (Imec) come uno dei dossier più emblematici di questo cambio di prospettiva. Formiche è stata media partner dell’evento che ha fornito una lettura privilegiata anche della relazione speciale tra le leadership italiane e tedesche, fotografata, per esempio, anche dal Telegraph lunedì. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per guardare a Sud la Germania usa la lente italiana. L’analisi di Bagger

Approfondimenti su Germania Italia

Il 2026 si presenta come un anno pieno di possibilità per Italia e Germania.

I test di Barcellona sono finiti e già si fanno le prime valutazioni sulle nuove monoposto di Formula 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Germania Italia

Argomenti discussi: Global CEO Survey 2026, cala la fiducia nella crescita a breve termine: la leadership italiana deve guardare al Sud per ritrovare dinamismo; Raro allineamento planetario il 28 febbraio 2026: come vedere sei pianeti dopo il tramonto; Ecco l'Accademia di Ciro Florio nella Fashion Lab Gallery; Ultima occasione: le mostre più belle da vedere prima che finiscano.

L'intenso richiamo mite che si attiverà tra domani e mercoledi provocherà un rialzo delle temperature, in parte limitato dalla nuvolosità in aumento, ma soprattutto farà letteralmente impennare lo zero termico su tutto il centro sud. Basta guardare la mappa - facebook.com facebook