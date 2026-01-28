Ferrari e rivali sotto la lente | l’analisi tecnica dei test di Barcellona

I test di Barcellona sono finiti e già si fanno le prime valutazioni sulle nuove monoposto di Formula 1. Ferrari e le altre scuderie hanno lavorato a porte chiuse, senza fare troppi discorsi, e ora emerge qualche dettaglio su come si sono comportate le vetture in pista. Carlo Platella di Formula Passion analizza i dati e i retroscena, cercando di capire quali sono le svolte più significative e cosa ci si può aspettare per la prossima stagione. I test sono stati un banco di prova importante, e ora gli appassionati si chiedono se le vetture vedremo

Analisi tecnica, retroscena e prime indicazioni dalla pista: in questa puntata spazio a un'intervista a Carlo Platella, firma di Formula Passion, per fare il punto sui test a porte chiuse di Barcellona e su ciò che è emerso osservando da vicino le nuove vetture di Formula 1. Con Platella analizziamo cosa si è realmente visto in pista, tra dati parziali, configurazioni provvisorie e scelte ancora in fase di sviluppo. Un focus particolare è dedicato alle scelte tecniche della Ferrari, tra soluzioni aerodinamiche, filosofia progettuale e prime indicazioni in vista della stagione, senza trarre conclusioni affrettate ma leggendo i segnali più interessanti.

