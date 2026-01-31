Il 2026 si presenta come un anno pieno di possibilità per Italia e Germania. Dopo il vertice di gennaio a Roma, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato di un momento in cui entrambi i paesi devono scegliere il loro cammino. Merz ha definito il 2026 “un anno di opportunità e di decisioni”, lasciando capire che ci saranno sfide importanti da affrontare insieme. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ascoltato, senza ancora rivelare i dettagli delle prossime mosse, ma il clima tra i due governi sembra aperto e pronto a cogli

“Un anno di opportunità e un anno di decisioni”: è così che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha descritto il 2026 al termine del Vertice bilaterale del 23 gennaio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Roma. E in effetti, il 2026 racchiude molte nuove promesse per la lunga e ricca relazione tra Germania e Italia. Settantacinque anni fa, Konrad Adenauer compì la sua prima visita in Italia da cancelliere tedesco, segnando la ripresa delle relazioni diplomatiche dopo la guerra ma anche l’inizio dell’integrazione europea insieme al suo stretto partner e amico Alcide de Gasperi. Nel suo significativo discorso al Bundestag tedesco nel novembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al “percorso straordinario” che Italia e Germania hanno da allora compiuto insieme come europei e alleati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - 2026, un anno di opportunità per Italia e Germania. Scrive l’ambasciatore Bagger

Approfondimenti su Italia Germania

Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per Italia e Germania, in un contesto geopolitico in evoluzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia Germania

Argomenti discussi: Auto 2026, il mercato non decollerà. Le previsioni deboli per Europa ed Italia; Anno dell’Ingegno, presentato il calendario degli eventi del 2026 a Vinci; Sport 2026: un anno di grandi appuntamenti tra entusiasmo, sfide e nuove opportunità; MAXXI 2026: un anno di mostre, architettura e rigenerazione urbana.

Ecco i requisiti per andare in pensione nel 2026Dopo le modifiche apportate dalla legge n. 199/2025. La mappa di PensioniOggi con tutti i principali requisiti e canali di pensionamento nel 2026 per i lavoratori assicurati presso la previdenza pubbl ... pensionioggi.it

Il 2026 è l’anno dei Bonus: tutti i vantaggi confermati (e quali rischiano di sparire). Fai subito la domandaNel 2026 confermati bonus e agevolazioni per disabili, famiglie e caregiver: novità su molti sussidi. Ecco cosa cambia. ecoblog.it

E INTANTO L'ITALIA... Carlo nasce in un anno importante per l’Italia, il 1922, circa un mese prima di quello che sarebbe stato l’evento che segna l'inizio del ventennio fascista e la trasformazione della politica italiana: la Marcia su Roma. La vita del suo paese - facebook.com facebook

Per il secondo anno consecutivo l’ #Italia è al primo posto in #Europa per numero di #SLAPP, querele infondate che hanno il solo scopo di intimidire e censurare chi prova a portare alla luce gli abusi di potere. x.com