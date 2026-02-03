pendolari colpiti da rincari insostenibili regione punisce treni in zona nord

I pendolari della zona Nord dell’Emilia-Romagna si trovano ad affrontare un nuovo aumento delle tariffe ferroviarie. Dal primo febbraio 2026, Trenitalia TPER ha applicato un rincaro medio del 5%, rendendo ancora più pesanti i costi del viaggio quotidiano. Molti utenti si lamentano, considerando insostenibili gli aumenti e chiedendo interventi immediati.

Il 1° febbraio 2026, il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna ha visto l’ingresso in vigore di nuovi aumenti tariffari, causati da un rincaro medio del 5% applicato da Trenitalia TPER. Questo aumento, considerato “inaccettabile” da parte dell’associazione Patto per il Nord di Piacenza, ha generato forti criticità tra i pendolari, che vedono i loro costi di viaggio salire a causa di un servizio che non migliora, anzi peggiora. Secondo l’associazione, la Regione Emilia-Romagna, pur dichiarando la propria fedeltà alla mobilità sostenibile, non è in grado di garantire un trasporto ferroviario efficiente, affidabile e accessibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’associazione Patto per il Nord di Piacenza ha annunciato di essere molto delusa dai nuovi aumenti dei biglietti del treno, entrati in vigore il primo febbraio.

