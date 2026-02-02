Treni Tper Patto per il Nord | Rincari inaccettabili

L’associazione Patto per il Nord di Piacenza ha annunciato di essere molto delusa dai nuovi aumenti dei biglietti del treno, entrati in vigore il primo febbraio. Criticano soprattutto il fatto che i rincari siano troppo alti, considerandoli inaccettabili. La questione riguarda i costi del trasporto regionale gestito da Trenitalia Tper, che ora diventa più difficile per molti pendolari. La protesta si fa sentire, e ora si aspetta una risposta concreta.

L’associazione Patto per il Nord di Piacenza esprime forte disappunto nei confronti dei nuovi aumenti tariffari entrati in vigore il 1° febbraio per il trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper. «Un rincaro medio – spiega Patto per il Nord - approssimativo del 5% che colpisce duramente le tasche di chi, per necessità e non per scelta, utilizza il treno ogni giorno. Da un lato, la Regione Emilia-Romagna si fa paladina della mobilità sostenibile e della transizione ecologica; dall'altro, autorizza aumenti che scoraggiano l'uso del mezzo pubblico, trasformando il trasporto ferroviario in un lusso per molti lavoratori e studenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Patto per il Nord

A un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la Valtellina evidenzia un problema chiave: mentre le infrastrutture sono pronte, il servizio ferroviario non lo è ancora.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Patto per il Nord

Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle protesteSono 26 gli scioperi proclamati, di cui sei nazionali. Aerei e treni fermi il 16, 27 e 28 febbraio. Il 6 febbraio si ferma anche il trasporto marittimo ... adnkronos.com

Patto per il Nord: Tornelli di accesso nelle stazioni dei treniUna misura per contrastare le recenti aggressioni sui binari. msn.com

TRENI - Dal 1° febbraio sono entrati in vigore gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper - facebook.com facebook