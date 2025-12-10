Partito Liberaldemocratico domenica 14 il primo congresso provinciale di Salerno

Ildenaro.it | 10 dic 2025

Domenica 14 dicembre, Salerno ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico, segnando un momento importante per la crescita e la consolidazione del partito nella regione. L'evento rappresenta un'occasione per discutere strategie, obiettivi e future iniziative, rafforzando il ruolo del partito sul territorio provinciale.

Domenica 14 dicembre a Salerno si terrà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Nato qualche mese fa, il Pld ha eletto segretario nazionale il deputato Luigi Marattin ed in queste settimane si sta strutturando sui territori in tutta Italia con congressi regionali e provinciali. Lo scorso 30 novembre si è celebrato il congresso regionale a Napoli che ha eletto Pasquale Lauri segretario campano ed ora ci sarà l’appuntamento salernitano per il coordinamento di Salerno e provincia. Il congresso (al Centro Sociale di Salerno, in via Guido Vestuti snc alle 11,30 )  “sarà anche – si legge in una nota – un momento di confronto per gli iscritti, aperto a simpatizzanti campani, in particolare del ceto medio, appassionati alle idee di libertà e sviluppo meritocratico, troppo spesso rimaste senza voce e vera rappresentanza in questi territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

