Partito Liberaldemocratico domenica 14 il primo congresso provinciale di Salerno
Domenica 14 dicembre, Salerno ospiterà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico, segnando un momento importante per la crescita e la consolidazione del partito nella regione. L'evento rappresenta un'occasione per discutere strategie, obiettivi e future iniziative, rafforzando il ruolo del partito sul territorio provinciale.
Domenica 14 dicembre a Salerno si terrà il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico. Nato qualche mese fa, il Pld ha eletto segretario nazionale il deputato Luigi Marattin ed in queste settimane si sta strutturando sui territori in tutta Italia con congressi regionali e provinciali. Lo scorso 30 novembre si è celebrato il congresso regionale a Napoli che ha eletto Pasquale Lauri segretario campano ed ora ci sarà l’appuntamento salernitano per il coordinamento di Salerno e provincia. Il congresso (al Centro Sociale di Salerno, in via Guido Vestuti snc alle 11,30 ) “sarà anche – si legge in una nota – un momento di confronto per gli iscritti, aperto a simpatizzanti campani, in particolare del ceto medio, appassionati alle idee di libertà e sviluppo meritocratico, troppo spesso rimaste senza voce e vera rappresentanza in questi territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Partito LiberalDemocratico Umbria: Enrico Bartoccioni eletto segretario: “Terzo polo liberale alternativo ai bipopulismi, necessario per arrestare il declino della Regione”
Igor Napoli nuovo segretario del Partito Liberaldemocratico di Bergamo
Partito Liberaldemocratico, primo congresso in Campania. Pasquale Lauri eletto segretario regionale
Su Milano il Partito Liberaldemocratico proporrà di aprire un ragionamento con tutte le forze politiche che rifiutano il modello-Mamdani e pensano che i sacrosanti obiettivi di maggiore equità non possono essere raggiunti senza libertà e senza crescita. A Mila - facebook.com Vai su Facebook
Come prima vera uscita del Partito Liberaldemocratico di Milano (il format “Milano al centro, un centro per Milano”), direi proprio che non c’è male. Prima una tavola rotonda con esperti del settore urbanistico e immobiliare, poi una con esponenti politici di vari Vai su X
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: rimonta Salernitana, +3 Ternana (14 settembre 2025) - Abbiamo i risultati Serie C per le tre partite che prendevano il via alle ore 17:30, possiamo dire che non sia successo granchè sui campi anche se il finale a Busto Arsizio è stato incredibile, uno ... Come scrive ilsussidiario.net
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com