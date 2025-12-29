Cisint interroga Bruxelles | Chiarire i rapporti tra UE e soggetti legati all’inchiesta Hannoun

L'europarlamentare Silvia Sardone Cisint (Lega) ha presentato un'interrogazione formale alla Commissione europea per chiedere chiarimenti su presunti rapporti tra rappresentanti delle istituzioni dell'Unione e soggetti finiti al centro dell'inchiesta Hannoun, legata a ipotesi di finanziamento illecito di organizzazioni terroristiche. L'iniziativa nasce dai fatti avvenuti il 27 dicembre scorso e dalla diffusione, sui media, di immagini e informazioni che lascerebbero intravedere una possibile vicinanza tra ambienti istituzionali europei e persone riconducibili all'indagine. Un quadro che, secondo l'esponente della Lega, impone una verifica immediata nell'interesse della sicurezza dell'Unione.

