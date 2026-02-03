Paura in pizzeria | nordafricano minaccia clienti con una spranga

Una scena di paura si è verificata ieri sera in una pizzeria di Milano. Un uomo, senza fissa dimora e già noto alle for forze dell’ordine, ha minacciato i clienti con una spranga. Alcuni avventori si sono spaventati e hanno chiamato la polizia. L’uomo è stato subito fermato e denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. È un episodio che ha fatto salire la tensione tra i clienti presenti.

PADOVA – Ha minacciato, senza apparente motivo, i clienti di una pizzeria con un bastone d’acciaio. Poi, quando dal locale è stato allertato il 112, si è rifugiato in un casolare abbandonato. La movimentata nottata tra sabato e domenica si è conclusa con una denuncia per un 35enne nordafricano, senza dimora e con diversi precedenti penali, che ora deve rispondere del reato di porto abusivo. La vicenda è cominciata nella serata del 31 gennaio in una pizzeria di via dei Colli, zona Brusegana. L’uomo ha iniziato a minacciare i clienti del locale brandendo un troncarami telescopico in acciaio, un utensile per potare le piante che il 35enne ha brandito come una spranga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Paura in pizzeria: nordafricano minaccia clienti con una spranga Approfondimenti su pizzeria paura Serata di caos ad Avigliana: esagitato si lancia tra le auto, sfascia una vetrina e minaccia i clienti di una pizzeria Durante la serata di lunedì 29 dicembre 2025 ad Avigliana si è verificato un episodio di disordine presso la pizzeria Pummarò, situata in corso Laghi. Viale Dante, minaccia i clienti del bar con una forbice Sabato notte in viale Dante, un uomo di 40 anni è stato fermato dalla polizia vicino a un bar, dopo aver minacciato i clienti con una forbice. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. MINACCIA I CLIENTI DI UNA PIZZERIA CON LA SPRANGA: DENUNCIATO | 02/02/2026 Ultime notizie su pizzeria paura Argomenti discussi: Veneto - Nordafricano irrompe in pizzeria armato di spranga: paura tra i clienti, denunciato dopo la fuga; Paura in pizzeria: clienti minacciati da un 35enne con una spranga; PADOVA | MINACCIA I CLIENTI DI UNA PIZZERIA CON LA SPRANGA: DENUNCIATO; Semina il panico in pizzeria armato di spranga. Paura in pizzeria: clienti minacciati da un 35enne con una sprangaPADOVA - Ha minacciato, senza apparente motivo, i clienti di una pizzeria con un bastone d'acciaio. Poi, quando dal locale è stato allertato il 112, si è rifugiato in un ... ilgazzettino.it Semina il panico in pizzeria armato di sprangaMomenti di paura sabato sera 31 gennaio in un noto locale di via dei Colli a Padova. Un 35enne nordafricano ha cominciato a minacciare i presenti, poi è fuggito quando ha capito che era stato allertat ... padovaoggi.it Paura in una pizzeria di via Dei Colli sabato sera: nordafricano minaccia con una spranga i clienti. I carabinieri lo prendono ma è a piede libero #pizzeria #Padova #carabinieri #spranga - facebook.com facebook

