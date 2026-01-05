Viale Dante minaccia i clienti del bar con una forbice

Sabato notte in viale Dante, un uomo di 40 anni è stato fermato dalla polizia vicino a un bar, dopo aver minacciato i clienti con una forbice. L'uomo, in stato di ebbrezza, è stato prontamente intercettato e messo in sicurezza. L'episodio ha generato preoccupazione tra i presenti, ma non si sono registrate lesioni o conseguenze gravi. La vicenda rimane sotto approfondimento delle forze dell'ordine.

Un marocchino di 40 anni è stato bloccato dalla polizia sabato notte vicino a un bar in viale Dante: era ubriaco e pare minacciasse i clienti del locale con una forbice. A chiamare la polizia è stato l'addetto alla sicurezza del bar: quando sono arrivate le volanti, gli agenti hanno faticato non. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Viale Dante, minaccia i clienti del bar con una forbice Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti del bar e minaccia i dipendenti: arrestato Leggi anche: Ferrara, 38enne ubriaco minaccia i carabinieri con una forbice dopo aver aggredito la madre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ubriaco armato di forbici crea il caos in viale Dante. Viale Dante, minaccia i clienti del bar con una forbice - Alla fine è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e contravvenzionato per ubriachezza, nonché ... ilpiacenza.it

"BUONE NOTIZIE! Siamo felici di annunciare l'apertura del nuovo parcheggio! Ora raggiungere il CENTRO è ancora più facile e veloce da viale Roma! In soli 3 minuti potrai essere nel nostro negozio, Via Dante 12 pronto a scoprire le nostre offerte e i nostri pr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.