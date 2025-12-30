Serata di caos ad Avigliana | esagitato si lancia tra le auto sfascia una vetrina e minaccia i clienti di una pizzeria

Durante la serata di lunedì 29 dicembre 2025 ad Avigliana si è verificato un episodio di disordine presso la pizzeria Pummarò, situata in corso Laghi. Un uomo, in stato di agitazione, ha provocato danni e ha minacciato alcuni clienti, creando un momentaneo episodio di tensione nella zona. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, intervenute prontamente per riportare la calma.

