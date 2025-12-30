Serata di caos ad Avigliana | esagitato si lancia tra le auto sfascia una vetrina e minaccia i clienti di una pizzeria

Durante la serata di lunedì 29 dicembre 2025 ad Avigliana si è verificato un episodio di disordine presso la pizzeria Pummarò, situata in corso Laghi. Un uomo, in stato di agitazione, ha provocato danni e ha minacciato alcuni clienti, creando un momentaneo episodio di tensione nella zona. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, intervenute prontamente per riportare la calma.

Caos nella serata di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, davanti alla pizzeria Pummarò di corso Laghi angolo via della Repubblica ad Avigliana. Un italiano di 52 anni senza fissa dimora ha dato improvvisamente in escandescenze, minacciando un gesto estremo mediante l'attraversamento della strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

