Anziana scaraventata a terra per rubarle la borsa | arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un’anziana, facendola cadere a terra e ferendola. L’uomo le ha strappato la collana e si è dato alla fuga con un motorino, la cui targa era parzialmente coperta. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il responsabile e di mettere fine all’episodio di violenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe strattonato un'anziana facendola cadere a terra e battere la testa contro il muro e, con forza, le ha strappato la collana per poi fuggire a bordo di un motorino la cui targa era stata parzialmente occulta. Con questa accusa un 46enne napoletano è stato attestato dai carabinieri e condotto in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo è indiziato di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Le indagini, coordinate dalla VII Sezione "Sicurezza Urbana" della Procura di Napoli hanno infatti consentito, grazie all'individuazione della vittima ed all'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, di ricostruire l'episodio nel quale il 46enne durante il periodo di semilibertà al quale era stato ammesso, al passaggio di una signora 77enne precedentemente individuata nei pressi della fermata di un autobus, l'avrebbe strattonata facendola cadere a terra per prendersi la borsetta.

Paura nel centro storico di Marsala, anziana scippata e scaraventata a terra

