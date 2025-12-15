Custodire | al via il progetto tra arte sostenibilità e bellezza

Il progetto “Custodire” inaugura una serie di laboratori dedicati alla tutela ambientale, integrando arte e sostenibilità. Attraverso iniziative creative lungo il sentiero di Circe, mira a sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella cura del territorio, promuovendo nuove modalità di custodia e rispetto per l’ambiente naturale.

Hanno preso il via i laboratori del progetto "Custodire: nuove forme di custodia ambientale lungo il sentiero di Circe". L'iniziativa punta a mettere al centro le persone che scelgono di prendersi cura del territorio. Il progetto unisce scuole, associazioni, imprese, istituzioni e cittadini.

