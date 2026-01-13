Emergenze lungo le tratte ferroviarie patto tra l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e Ferrovie

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e Ferrovie hanno stipulato un accordo per gestire efficacemente eventuali criticità o emergenze lungo circa 300 chilometri di rete ferroviaria in Emilia-Romagna. Questa collaborazione mira a garantire interventi tempestivi e coordinati, migliorando la sicurezza e l’efficienza del trasporto ferroviario regionale.

Un “patto” per affrontare insieme eventuali criticità ed emergenze che potrebbero verificarsi lungo circa i 300 chilometri di rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna. È quanto prevede l’accordo, predisposto in base alla normativa in vigore e approvato dalla Regione, sottoscritto tra l’Agenzia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Nuovi sabotaggi in Polonia. Prese di mira le tratte ferroviarie utili a Kyiv Leggi anche: Patto educativo territoriale del Casentino: tra bilanci e progetti futuri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia; Cronaca. Cesena, tragedia lungo la linea ferroviaria: trovato un corpo senza vita, ritardi fino a 60 minuti sulla Bologna-Rimini. Regione. Emergenze lungo le tratte ferroviarie: accordo tra Fer e l’Agenzia per la sicurezza territoriale - È quanto prevede l’accordo, predisposto in base alla normativa in vigore e approvato dalla Regione, sottoscritto tra l’Agenzia regionale per la Sicurezza ... chiamamicitta.it

Cos’è la Polfer, cosa fa e come è organizzata: in che modo si diventa agente di Polizia Ferroviaria - Specialità interna alla Polizia di Stato, compiti focalizzati su un settore specifico e mix di attività preventive, operative e investigative. italiaoggi.it

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Perù lungo una delle tratte più frequentate... - Un grave incidente ferroviario si è verificato in Perù lungo una delle tratte più frequentate ... itacanotizie.it

VIDEO - Lungo e delicato intervento di soccorso nonostante il maltempo e le numerose emergenze. Gli animali erano rimasti incastrati in uno scarico di acque piovane in cemento - facebook.com facebook

Aree allagate lungo un tratto di circa 15 chilometri del fiume Aniene, straripato in diversi tratti tra Roma e Tivoli. Il Servizio di Gestione delle Emergenze Copernicus ha fornito i dati alla Protezione Civile. Immagine da satellite acquisita il 6 gennaio 2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.