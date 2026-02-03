In Europa il problema delle patate in eccesso si fa sentire. La produzione ha raggiunto livelli record, soprattutto in Germania, dove si contano circa due milioni di tonnellate di troppo. Le patatine fritte, spesso considerate un esempio, restano care e scarseggiano nelle dispense dei consumatori. La situazione mette in crisi gli operatori del settore e fa aumentare i prezzi per i clienti.

Le patate in eccesso stanno diventando un problema in Europa, con una produzione record in Germania e un surplus di circa due milioni di tonnellate. Il raccolto del 2025 ha portato a un aumento del 17% rispetto agli anni precedenti, grazie a condizioni climatiche favorevoli e a una maggiore quantità di terreni coltivati, che era stata dichiarata in anticipo. Questo surplus si estende a Paesi come Belgio, Olanda e Francia, con un’ampiezza di produzione totale stimata attorno ai 25 milioni di tonnellate. Le aziende agricole, tra cui Osterland Agrar GmbH, una società vicino a Frohburg in Sassonia, hanno visto le loro colture superare i limiti richiesti, e si ritrovano con decine di migliaia di tonnellate di prodotto invenduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patate in eccesso: l’Europa sembra dimenticato le patatine fritte che restano care.

