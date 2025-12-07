Il giallo delle patatine fritte Piatto artigianale dimenticato Era il preferito non esiste più

Roma, 7 dicembre 2025 – Non c’è una data precisa. Il movente non è chiaro. E manca pure il senso di colpa. Era sulla bocca di tutti, eppure tutti se ne sono dimenticati: l’estinzione della patatina fritta vera, quella fresca, è un giallo senza lettori. Come se non fosse scomparso senza preavviso il piatto preferito di generazioni di bambini. Come un Piccì senza la Bolognina. Neanche una mozione Ingrao. Core ingrato. Insomma, le bionde delizie sapide sono scomparse senza clamore, un po’ come la Dc. Le hanno rifatte di tanti tipi, per tutti i gusti: più larghe, più strette, spesse e sottili, a barchette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il giallo delle patatine fritte. Piatto artigianale dimenticato. Era il preferito, non esiste più

