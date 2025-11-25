Travolta e uccisa da un camion mentre attraversa sulle strisce con la bici | Viola morta a Bologna a 23 anni

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viola Mazzotti, 23enne di Cervia, è stata travolta e uccisa da un camion mentre percorreva la ciclabile in via dell’Arcoveggio a Bologna. Studentessa, era impegnata in un Master. 🔗 Leggi su Fanpage.it

