parco delle dune lavori al via a inizio 2026

Partiranno a inizio anno i lavori per il primo stralcio del progetto del Parco delle dune a Porto Corsini, opera compensativa per la realizzazione del nuovo Terminal crociere, in capo all' Autorità di sistema portuale. Sullo status quo del progetto da 10 milioni di euro si interessa il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, segnalando in un question time, discusso ieri pomeriggio in Consiglio comunale, che la relativa gara è stata revocata il 7 maggio scorso, per proseguire solo sulla parte a servizio del terminal di sei ettari sui 18 complessivi. Da luglio, replica l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, ci sono state delle "evoluzioni": la gara sospesa a maggio riguarda solo i primi sei ettari e a giugno è stato ripubblicato il bando.

