ADOC Taranto ha richiesto formalmente la sospensione della recente delibera comunale sui parcheggi a pagamento, evidenziando come l’abolizione dei permessi gratuiti possa penalizzare i cittadini. La questione, già oggetto di discussione pubblica, riguarda l’impatto diretto sulle persone che usufruiscono di tali permessi e la necessità di una revisione attenta delle decisioni adottate.

Tarantini Time Quotidiano Dopo la dura presa di posizione pubblica assunta nei giorni scorsi, l’ADOC Taranto passa ora all’azione formale e chiede la sospensione cautelativa della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 30 luglio 2024, nonché del successivo contratto di affidamento “in house providing” stipulato il 19 dicembre 2024 (repertorio n. 9645), che introduce una nuova disciplina della sosta cittadina. La richiesta è stata ufficialmente indirizzata al Sindaco di Taranto, dott. Pietro Bitetti, e per conoscenza alla Presidente di Kyma Mobilità, avv. Giorgia Gira, tramite posta elettronica certificata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sosta a pagamento a Taranto, ADOC chiede la sospensione della delibera: “Abolire i permessi gratuiti significa colpire ancora i cittadini”

Leggi anche: I lavori all’esterno della stazione di Codogno: alcuni permessi mancano ancora ma intanto parte il divieto di sosta

Leggi anche: Sosta a Como, l'Acus "smonta" la delibera di Rapinese e chiede di rifarla: "No a criteri di cassa"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sosta gratuita solo nelle aree riorganizzate; Taranto, sosta a pagamento: ADOC chiede stop delibera comunale; Sosta a pagamento a Taranto: ADOC chiede la sospensione della delibera; Sosta a pagamento anche per i residenti, “Così si colpiscono le famiglie”.

Sosta a pagamento, il cambio di gestione congela i controlli - «L’indicazione che abbiamo dato alla polizia locale in questa fase di passaggio da un gestore all’altro, è sì di controllare il pagamento della sosta nelle aree blu ma di concentrarsi ... ilgazzettino.it

Sosta a pagamento. C’è la sospensione - Cambia il servizio dei parcheggi a pagamento: sosta gratis nelle strisce blu in attesa del nuovo gestore. lanazione.it

L'assessore Rositani: «Sosta gratuita più diffusa delle strisce blu. Altri posti a Porta d’Arce e piazza Cavour» - Intanto, dal Comune di Rieti, si precisa il rapporto tra parcheggi gratuiti e a pagamento. ilmessaggero.it

Dopo oltre un decennio di agevolazioni, molte amministrazioni locali stanno cancellando la sosta gratuita per veicoli elettrici negli stalli a pagamento - facebook.com facebook