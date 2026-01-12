Disagi per i residenti durante le partite del Ravenna | Ancisi LpRa prepara una mozione

Il consigliere Ancisi di LpRa sta preparando una mozione per ridurre i disagi causati dai provvedimenti di sicurezza durante le partite del Ravenna in serie C. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela della qualità di vita dei residenti e degli esercenti nelle aree interessate. La proposta mira a rendere più sostenibili le misure adottate senza compromettere la sicurezza pubblica.

