Disagi per i residenti durante le partite del Ravenna | Ancisi LpRa prepara una mozione

Da ravennatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Ancisi di LpRa sta preparando una mozione per ridurre i disagi causati dai provvedimenti di sicurezza durante le partite del Ravenna in serie C. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela della qualità di vita dei residenti e degli esercenti nelle aree interessate. La proposta mira a rendere più sostenibili le misure adottate senza compromettere la sicurezza pubblica.

Rendere i provvedimenti per la sicurezza intorno allo stadio durante le partite di calcio del Ravenna in serie C meno impattanti sulla vita dei residenti e degli esercenti di zona. Tra maggiore elasticità e più comunicazione. È il senso della mozione di Lista per Ravenna discussa lunedì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Disagi in zona stadio durante le partite, Verlicchi (La Pigna): "Pass per residenti, sicurezza non a discapito dei cittadini"

Leggi anche: Marassi, sosta selvaggia e disagi durante le partite: il tema in Municipio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Piazza Sant’Agostino, tornano tensioni e disagi: i residenti denunciano la situazione insostenibile.

Stadio, sicurezza e disagi: "Servono soluzioni per i cittadini residenti" - È quanto auspica la capogruppo de La Pigna Veronica Verlicchi la quale in una interrogazione ha chiesto che "il Comune ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.