Disagi per i residenti durante le partite del Ravenna | Ancisi LpRa prepara una mozione
Il consigliere Ancisi di LpRa sta preparando una mozione per ridurre i disagi causati dai provvedimenti di sicurezza durante le partite del Ravenna in serie C. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela della qualità di vita dei residenti e degli esercenti nelle aree interessate. La proposta mira a rendere più sostenibili le misure adottate senza compromettere la sicurezza pubblica.
Rendere i provvedimenti per la sicurezza intorno allo stadio durante le partite di calcio del Ravenna in serie C meno impattanti sulla vita dei residenti e degli esercenti di zona. Tra maggiore elasticità e più comunicazione. È il senso della mozione di Lista per Ravenna discussa lunedì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
