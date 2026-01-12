Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano

Lunedì 12 gennaio, nel contesto della crisi venezuelana, Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano Maria Corina Machado, leader dell’opposizione e Premio Nobel per la Pace nel 2022. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e confronto, riflettendo l’importanza di un dialogo costruttivo in momenti di tensione politica. La visita si inserisce in un più ampio impegno della Chiesa verso la stabilità e la pace in Venezuela.

Nel pieno della crisi venezuelana, papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina – lunedì 12 gennaio – in udienza Maria Corina Machado, figura di primo piano dell’opposizione nel Paese sudamericano, insignita del premio Nobel per la Pace lo scorso anno. Il nome di Machado, scrive la Repubblica, è apparso senza preavviso nell’elenco dei numerosi incontri tenuti in mattinata da Prevost nel Palazzo apostolico. Il conferimento del Nobel, il blitz Usa contro Maduro. La leader dell’opposizione venezuelana aveva lasciato Caracas per recarsi a Oslo in occasione della cerimonia di conferimento del Nobel, lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela Leggi anche: Il discorso del premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado a Oslo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Papa agli enti coinvolti nel Giubileo: Grazie a voi Roma è stata una casa accogliente; Papa Leone riceve i Capitani Reggenti; Papa Leone XIV: riscoprire la profezia e l’attualità del Concilio Vaticano II; Roma: Papa Leone XIV riceve i vigili del fuoco per il Giubileo. Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la pace in Vaticano - Nel pieno della crisi venezuelana, papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina – lunedì 12 gennaio – in udienza Maria Corina Machado, figura di primo piano dell’opposizione nel Paese sudamericano, ... msn.com

Crisi Venezuela, il Vaticano entra in scena: Leone XIV riceve Maria Corina Machado - L'incontro avvenuto questa mattina nel Palazzo Apostolico segna un momento di profonda rilevanza diplomatica nel panorama geopolitico attuale. thesocialpost.it

Leone XIV: udienza, riceve in udienza i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino - Il Papa ha ricevuto oggi in udienza i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i quali hanno poi incontrato il card. agensir.it

#Venezuela La Premio Nobel per la Pace #Machado ha incontrato questa mattina #Papa Leone. L'attivista è stata la maggiore oppositrice di Maduro: dopo la cattura aveva chiesto l'immediata liberazione dei prigionieri politici e si era detta pronta a rientrare - facebook.com facebook

Papa Leone riceve Maria Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.