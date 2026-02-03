Paolo Frajese si muove con discrezione nel cuore del Palio, come se volesse restare in disparte. La sua presenza non passa inosservata, ma lui preferisce osservare e ascoltare. Ricorda ancora il giorno in cui, nel 1978, si trovò in via Fani, tra le prime persone ad arrivare dopo il rapimento di Aldo Moro e il tragico bilancio della scorta. Quel ricordo resta vivo, anche mentre si avvicina alle tradizioni secolari della città.

Il primo ricordo che suscita questa foto di Augusto Mattioli, dove è ritratto Paolo Frajese, non è senese, ma è quello del 16 marzo 1978, quando il giornalista è fra i primi ad accorrere in via Fani dove è stato rapito Aldo Moro e uccisi tutti i componenti della scorta. La voce è tremante, scossa e piena di pause. Al tempo ci si muoveva non certo come adesso con una ingombrante telecamera, ma la sua efficacia passò alla storia. Ci mostra l'auto crivellata, i corpi degli agenti. Ma il silenzio che c'è fra una frase e l'altra che è indimenticabile: il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutti.

© Lanazione.it - Paolo Frajese. In punta di piedi nel cuore del Palio

