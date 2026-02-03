Paolo Frajese In punta di piedi nel cuore del Palio
Paolo Frajese si muove con discrezione nel cuore del Palio, come se volesse restare in disparte. La sua presenza non passa inosservata, ma lui preferisce osservare e ascoltare. Ricorda ancora il giorno in cui, nel 1978, si trovò in via Fani, tra le prime persone ad arrivare dopo il rapimento di Aldo Moro e il tragico bilancio della scorta. Quel ricordo resta vivo, anche mentre si avvicina alle tradizioni secolari della città.
Il primo ricordo che suscita questa foto di Augusto Mattioli, dove è ritratto Paolo Frajese, non è senese, ma è quello del 16 marzo 1978, quando il giornalista è fra i primi ad accorrere in via Fani dove è stato rapito Aldo Moro e uccisi tutti i componenti della scorta. La voce è tremante, scossa e piena di pause. Al tempo ci si muoveva non certo come adesso con una ingombrante telecamera, ma la sua efficacia passò alla storia. Ci mostra l’auto crivellata, i corpi degli agenti. Ma il silenzio che c’è fra una frase e l’altra che è indimenticabile: il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
