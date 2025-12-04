Guerra in Ucraina nulla di fatto nel vertice di Mosca Putin punta i piedi molti punti sono inaccettabili e ora Zelensky trema

Doveva essere l’occasione per avviare una volta per tutte un processo di pace serio per chiudere la guerra in Ucraina, e invece il summit a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale americano Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, si è rivelato un clamoroso flop. Cinque ore di trattative, proposte e controproposte che, al di là delle frasi di circostanza—come quelle del direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, che ha definito la riunione “produttiva”—si sono concluse con un nulla di fatto, perché, come hanno fatto sapere le parti, non è stato raggiunto “nessun accordo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, nulla di fatto nel vertice di Mosca. Putin punta i piedi “molti punti sono inaccettabili” e ora Zelensky trema

