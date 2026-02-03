Paolo Buonvino torna a collaborare con Gabriele Muccino per il suo nuovo film,

Compositore e musicista siciliano, Buonvino ha lavorato con registi come Paolo Virzì, Michele Placido, Giovanni Veronesi, Sergio Rubini, Carlo Verdone, Matteo Garrone, Valeria Bruni Tedeschi, Ficarra e Picone, oltre a firme internazionali come Tom Shankland, Diane Kurys, Christian Duguay e Jon Cassar. Con Muccino, il dialogo creativo riprende attorno a una storia che mette al centro l’incapacità di comunicare e di ascoltare, e le distanze che nascono da fragilità personali spesso non dichiarate. «Quando devo scrivere la musica per un film, mi chiedo sempre quale assetto emotivo offrire allo spettatore attraverso la musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Buonvino torna a lavorare con Gabriele Muccino per Le cose non dette

Approfondimenti su Gabriele Muccino

Gabriele Muccino presenta a Roma l’anteprima nazionale del suo nuovo film, Le cose non dette.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gabriele Muccino

Argomenti discussi: Mahmood: canzone per il film di Gabriele Muccino; Le cose non dette: nuovo film di Muccino; Le cose non dette (2026). Recensione, trama e cast del film; Gabriele Muccino torna al cinema con ‘Le cose non dette’.

Paolo Buonvino torna a lavorare con Gabriele Muccino per Le cose non detteIl compositore firma la colonna sonora del nuovo film di Muccino, disponibile dal 29 gennaio. Nel finale anche una canzone con Mahmood. In primavera Buonvino porterà le sue musiche dal vivo in tournée ... vanityfair.it

- LE COSE NON DETTE - Colonna sonora originale disponibile su tutte le piattaforme online! Link in Bio #paolobuonvino #colonnesonore #gabrielemuccino #lecosenondette - facebook.com facebook