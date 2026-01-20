gabriele muccino torna a roma con le cose non dette

Gabriele Muccino presenta a Roma l’anteprima nazionale del suo nuovo film, Le cose non dette. L’evento vede la partecipazione di Miriam Leone e Carolina Crescentini, offrendo un’occasione per scoprire un'opera che affronta temi di introspezione e relazioni. L’anteprima rappresenta un momento importante per il cinema italiano, permettendo al pubblico di avvicinarsi a un progetto che promette di suscitare riflessioni profonde.

Cosa: Anteprima nazionale del film Le cose non dette con Gabriele Muccino, Miriam Leone e Carolina Crescentini.. Dove e Quando: Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:30 presso l’UCI Cinemas Porta di Roma.. Perché: Un’occasione esclusiva per incontrare il regista e il cast protagonista di un’intensa riflessione corale sui legami umani.. Il cinema italiano si prepara a un nuovo capitolo firmato da uno dei suoi autori più celebri e amati. Sabato 24 gennaio 2026, la Capitale ospiterà un evento di grande rilievo per gli appassionati del grande schermo: l’anteprima di Le cose non dette, l’ultima fatica cinematografica di Gabriele Muccino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

