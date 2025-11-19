Gabriele Muccino torna al cinema con Le cose non dette | uscita il 29 gennaio 2026
Il nuovo film di Gabriele Muccino, con il titolo probabile “Le cose non dette”, sarà nelle sale il 29 gennaio 2026. Le riprese, iniziate lo scorso maggio, sono durate otto settimane e si sono svolte tra Tangeri e Roma. Il cast dei protagonisti. A vestire i ruoli principali ci saranno Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Un cast di grande talento che porterà sullo schermo storie di emozioni, relazioni e conflitti personali. Produzione e squadra tecnica. Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone tramite LOTUS PRODUCTION, una società del LEONE FILMGROUP, in associazione con RAI CINEMA e ASA NISI MASA. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
