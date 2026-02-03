Panettiere ucciso nel suo negozio | fermato un 33enne

Questa notte a Sarno, un panettiere di 60 anni è stato trovato morto nel suo negozio. Qualcuno lo ha colpito e l’ha lasciato senza vita. La polizia ha fermato un uomo di 33 anni, sospettato di essere coinvolto nel delitto. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia successo.

È stato trovato senza vita all'interno del suo panificio, nel cuore della notte. Un uomo di 60 anni, titolare dell'attività, è stato ucciso a Sarno, in provincia di Salerno, in circostanze ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno alle 00.45 di martedì 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, che all'arrivo hanno rinvenuto il corpo dell'uomo all'interno del locale. Per lui non c'era ormai più nulla da fare. Durante l'intervento, la polizia ha fermato un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato all'interno del panificio. L'uomo è ora sotto interrogatorio e la sua posizione è al vaglio degli investigatori.

