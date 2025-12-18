In anteprima al The Space Cinema Rozzano il nuovo film di Checco Zalone Buen Camino

In anteprima al The Space Cinema Rozzano, il nuovo film di Checco Zalone, “Buen Camino”, sarà proiettato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A partire da mezzanotte e 5 minuti, gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a un ritorno atteso dopo quasi dieci anni, segnato dalla collaborazione tra Zalone e Gennaro Nunziante. Un evento imperdibile per gli appassionati di una delle coppie più amate del cinema italiano.

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, a mezzanotte e 5 minuti, al The Space Cinema Rozzano sarà possibile vedere in anteprima "Buen Camino", film che segna il ritorno della coppia artistica formata da Checco Zalone e Gennaro Nunziante, dopo una pausa di quasi un decennio. Il nuovo film con protagonista il comico pugliese, tra i più attesi della stagione, sarà quindi proiettato a cavallo della mezzanotte, offrendo al pubblico una dose extra di risate e allegria proprio nella notte di Natale.

