La corsa alla Panchina d’Oro 2025 si conclude con un risultato che fa discutere. Antonio Conte è l’unico ad avere la certezza del premio, mentre Inzaghi, Ranieri e Italiano sono stati completamente trascurati. La scelta ha sollevato polemiche e molte domande sulla meritocrazia nel calcio italiano.

Che l’Italia non brilli esattamente per meritocrazia non lo scopriamo di certo oggi. Ovviamente il calcio, sport nazional-popolare per eccellenza, non poteva essere da meno, e la classifica finale della Panchina d’Oro lo riflette appieno. Tale premio, assegnato al migliore allenatore del campionato di Serie A, si basa sui voti assegnati dagli altri tecnici. Sul vincitore c’è pochissimo da dire: Antonio Conte, che con 20 voti su 47 ha strameritato il premio (il quinto della sua carriera da allenatore). Non solo ha vinto uno scudetto che, volerlo definire “impensabile” nell’estate 2024 è voler usare un eufemismo, ma l’ha fatto anche con una rosa inferiore a quella dell’ Inter, riuscendo a riprendere, soprattutto a livello mentale, una squadra che sembrava morta e privata, a gennaio 2025, di Kvara, il calciatore di maggior talento della rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Panchina d’oro 2025: Conte non si discute. Ma Inzaghi, Ranieri e Italiano sono stati incredibilmente dimenticati

Approfondimenti su Panchina d oro 2025

La manifestazione della Panchina d’oro 2025 ha acceso le polemiche, dopo che Antonio Conte ha chiaramente detto di non aver discusso con nessuno.

A Coverciano si sono radunati molti allenatori, tutti pronti a votare per la Panchina d'Oro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Panchina d oro 2025

Argomenti discussi: Panchina d'Oro 2024/25: Antonio Conte vince per la quinta volta. Tutti i premiati; Panchina d'oro, la quinta volta di Conte: vince davanti a Gasp e Fabregas. Premio speciale a Maresca; Calcio, Panchina d'oro 2024-2025 per Antonio Conte; Antonio Conte vince la Panchina d'oro 2025 dopo lo scudetto con il Napoli: Ringrazio i miei calciatori.

Panchina d’oro 2025: Conte non discute. Ma Inzaghi, Ranieri e Italiano sono stati incredibilmente dimenticatiPanchina d'oro 2025: il podio è davvero meritato per Fabregas e Gasperini? Dimenticati Italiano, Ranieri e Simone Inzaghi ... ilnapolista.it

Serie A, Antonio Conte vince la panchina d’oro 2025 davanti a Gasperini e FabregasSi è svolta a Coverciano la cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'Oro, il rinomato premio dell'AIA riservato ai top allenatori italiani, scelto dai loro ... sportface.it

I ringraziamenti di Mister #Conte per la panchina d'oro #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #NOISIAMOILNAPOLI #napoli - facebook.com facebook

La "Panchina d'oro" va ad Antonio Conte per l'impresa scudetto. Quinto riconoscimento come migliore allenatore #ANSA x.com