Ranieri e Conte quante risate alla Panchina d' oro
A Coverciano si sono radunati molti allenatori, tutti pronti a votare per la Panchina d'Oro. Alla fine, il premio è andato ad Antonio Conte, che ha ricevuto il riconoscimento tra le risate e le chiacchiere dei presenti.
Tanti gli allenatori accorsi a Coverciano per esprimere la loro preferenza. Ad aggiudicarsi la Panchina d'Oro è stato Antonio Conte. In Serie B vince Stroppa e in C il tecnico Gallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Panchina d’Oro, trionfa Antonio Conte
Antonio Conte si aggiudica la 34ª Panchina d’Oro.
Calcio: panchina d’oro a Conte, per la Serie B a Stroppa
Antonio Conte si aggiudica la Panchina d’oro per la Serie A 2024-25.
