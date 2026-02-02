Ranieri e Conte quante risate alla Panchina d' oro

A Coverciano si sono radunati molti allenatori, tutti pronti a votare per la Panchina d'Oro. Alla fine, il premio è andato ad Antonio Conte, che ha ricevuto il riconoscimento tra le risate e le chiacchiere dei presenti.

Tanti gli allenatori accorsi a Coverciano per esprimere la loro preferenza. Ad aggiudicarsi la Panchina d'Oro è stato Antonio Conte. In Serie B vince Stroppa e in C il tecnico Gallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri e Conte, quante risate alla Panchina d'oro

