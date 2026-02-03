Panchina d’oro 2025 | Conte non discute Ma Inzaghi Ranieri e Italiano sono stati incredibilmente dimenticati

La manifestazione della Panchina d’oro 2025 ha acceso le polemiche, dopo che Antonio Conte ha chiaramente detto di non aver discusso con nessuno. Molti si aspettavano di vedere premiati anche altri allenatori come Inzaghi, Ranieri e Italiano, ma sono stati inspiegabilmente dimenticati. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra addetti ai lavori e tifosi, mentre il calcio italiano si conferma ancora una volta un mondo dove le decisioni non sempre sembrano basate sul merito.

Che l'Italia non brilli esattamente per meritocrazia non lo scopriamo di certo oggi. Ovviamente il calcio, sport nazional-popolare per eccellenza, non poteva essere da meno, e la classifica finale della Panchina d'Oro lo riflette appieno. Tale premio, assegnato al migliore allenatore del campionato di Serie A, si basa sui voti assegnati dagli altri tecnici. Sul vincitore c'è pochissimo da dire: Antonio Conte, che con 20 voti su 47 ha strameritato il premio (il quinto della sua carriera da allenatore). Non solo ha vinto uno scudetto che, volerlo definire "impensabile" nell'estate 2024 è voler usare un eufemismo, ma l'ha fatto anche con una rosa inferiore a quella dell' Inter, riuscendo a riprendere, soprattutto a livello mentale, una squadra che sembrava morta e privata, a gennaio 2025, di Kvara, il calciatore di maggior talento della rosa.

