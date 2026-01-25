La Serbia si conferma protagonista nel torneo di pallanuoto maschile, conquistando il titolo europeo davanti al pubblico di Belgrado. Nella finale, i padroni di casa hanno superato l’Ungheria con il punteggio di 10-7, rafforzando la loro posizione di leader nel panorama continentale. La vittoria riflette la forza e la crescita della nazionale serba, che si dimostra una delle più competitive in questa disciplina.

L’avevamo vista con l’Italia in semifinale, questa Serbia è un gradino superiore a tutte le rivali. La conferma è arrivata anche in finale: davanti al pubblico di casa a Belgrado i beniamini dei tifosi si aggiudicano gli Europei di pallanuoto maschile battendo per 10-7 nell’ultimo atto l’Ungheria. Una sfida che ha visto la squadra allenata da Dejan Savi? trovare il cambio di passo decisivo dopo metà gara e tornare all’oro continentale dopo otto anni (l’ultimo trionfo nel 2018 a Barcellona), sesto trionfo della storia. La stella della partita, come accaduto anche nella sfida con l’Italia, è ancora Dusan Mandic: il mancino del Ferencvaros trova quattro reti e fa la differenza, soprattutto nel momento decisivo dell’incontro per i campioni olimpici di Parigi, tra terzo e quarto periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto: Serbia dominante in casa, trionfo agli Europei. Battuta l’Ungheria 10-7

Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’UngheriaOggi a Belgrado prende il via la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, con le gare dei gruppi A e C.

Pallanuoto, Europei 2026: l’Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno. Ok anche la SerbiaAgli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, l’Ungheria conclude la prima fase a punteggio pieno, confermando la propria solidità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sì Settebello, semifinale europea! Croazia regolata 13-10, ora la Serbia; Pallanuoto, Croazia e Grecia dilagano nella prima giornata della seconda fase agli Europei.

Pallanuoto: Serbia dominante in casa, trionfo agli Europei. Battuta l’Ungheria 10-7L'avevamo vista con l'Italia in semifinale, questa Serbia è un gradino superiore a tutte le rivali. La conferma è arrivata anche in finale: davanti al ... oasport.it

LIVE Serbia-Italia 17-13, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: padroni di casa troppo superiori, Settebello per il bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.56 ... oasport.it

#pallanuoto vince ancora la Serbia, domani la finale per il terzo posto - facebook.com facebook

A TESTA ALTA Lottare alla pari contro i campioni olimpici in carica… Il Settebello ha dato tutto ieri sera durante la semifinale degli Europei di pallanuoto! La Serbia passa 17-13 e conquista la finale, ma per l’Italia non è ancora finita! Domani ci gio x.com