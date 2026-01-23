Pallanuoto l’Ungheria supera la Grecia ed è la prima finalista agli Europei

L’Ungheria ha conquistato il passaggio alla finale degli Europei di pallanuoto maschile 2026, battendo la Grecia 15-12 nella semifinale di Belgrado. Con questa vittoria, gli ungheresi interrompono la serie di successi greci nel torneo e si qualificano per la fase conclusiva, dimostrando solidità e determinazione. La partita rappresenta un momento significativo nel percorso degli Europei, con entrambe le squadre che si preparano ora alla finalissima.

L’Ungheria infligge la prima sconfitta del torneo alla Grecia, battuta per 15-12 nella prima semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, ed è la prima finalista. I magiari sfideranno nell’ultimo atto della competizione la vincente del match Italia e Serbia, in programma questa sera, mentre gli ellenici contenderanno il bronzo alla perdente della sfida tra il Settebello ed i padroni di casa. Nel primo quarto la Grecia va subito in vantaggio col rigore di Genidounias, ma Manhercz pareggia subito dal perimetro. Nuovo vantaggio ellenico con Kakaris in superiorità, poi Skoumpakis dalla distanza dà ai greci il primo break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Ungheria supera la Grecia ed è la prima finalista agli Europei Pallanuoto: terminano i gironi preliminari agli Europei, la Grecia supera di misura la CroaziaSi sono conclusi i gironi preliminari degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado. Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’UngheriaOggi a Belgrado prende il via la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, con le gare dei gruppi A e C. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Pallanuoto, Europei 2026: l’Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno. Ok anche la Serbia; Europei, 9a giornata: la Serbia infiamma Belgrado e stende l'Ungheria, è in semifinale; Pallanuoto, Europei: Settebello supera Slovacchia; Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto 2026: orari, avversarie, tv, streaming. Pallanuoto, l’Ungheria batte la Spagna ai rigori e conquista la semifinale. Avanza anche la SerbiaPiù che una partita di un girone, il livello era alto quasi quanto una finale. Agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado oggi è andata in ... oasport.it LIVE Italia-Croazia 13-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.30 ... oasport.it Molti dei nostri giocatori hanno iniziato con zero presenze in Nazionale. La prima partita l'hanno giocata contro l'Ungheria il 22 dicembre scorso. Affronteremo la Serbia, che è una squadra storicamente forte, ma questa rappresenta per noi un’ottima opportunit - facebook.com facebook M-O-N-U-M-E-N-T-A-L-I Grecia, Ungheria, Serbia e… ITALIAAAAAAAAA! Sì, c’è anche il Settebello fra le migliori quattro squadre d’Europa! Gli azzurri superano la Croazia 13-10 e conquistano la semifinale della rassegna continentale! Delirio a Bel x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.