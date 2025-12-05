Tragedia in palestra colpito in pieno mentre si allena | la morte atroce davanti a tutti

Il rumore dei pesi, la fatica che si trasforma in orgoglio, gli amici che si scambiano sorrisi tra una ripetizione e l’altra: sembrava una sera come tante nella palestra più frequentata di Olinda. Nessuno poteva immaginare che, in mezzo alla routine, il destino stava per giocare la sua mano più crudele. Solo dopo qualche istante di apparente normalità, il silenzio è stato spezzato da un evento che ha lasciato tutti senza fiato. I testimoni raccontano di un momento surreale: chi era lì ha visto la scena prendere una piega improvvisa, da cui sarebbe stato impossibile tornare indietro. Ronald José Salvador Montenegro, 55 anni, era un volto familiare tra i pesi e gli attrezzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it