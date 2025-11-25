‘Train the Brain’ | a Pisa la palestra che allena la mente contro il declino cognitivo

PISA – Pisa è in prima linea nella lotta all’invecchiamento cerebrale. Parte dalla Toscana il progetto Train the Brain, uno studio clinico innovativo. A condurlo sono l’Istituto di Fisiologia Clinica e l’Istituto di Neuroscienze del Cnr di Pisa. La collaborazione è prestigiosa: coinvolge anche l’Accademia dei Lincei e l’Università di Pisa. L’obiettivo: curare senza farmaci. La scommessa è affascinante. I ricercatori vogliono verificare se un mix di esercizio fisico e training cognitivo possa frenare il decadimento mentale. Il target sono i pazienti anziani con diagnosi di Mci ( Mild Cognitive Impairment ), ovvero con un deficit cognitivo lieve. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it