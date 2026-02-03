Pagellone di fine mercato | Milan promosso Roma brilla Juventus e Napoli deludono E l’Inter …

Le squadre di Serie A hanno chiuso le operazioni di mercato e già si fanno i primi bilanci. Il Milan si aggiudica una promozione, mentre la Roma si distingue per le buone notizie. Juventus e Napoli, invece, deludono le aspettative. L’Inter resta in attesa, senza grandi sorprese.

La giornata di ieri ha segnato la chiusura della finestra di calciomercato invernale. Una sessione ricca di indiscrezioni e di rumors, ma povera di colpi ad effetto dell'ultimo minuto da parte delle squadre italiane. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha stilato il pagellone di fine mercato, analizzando la qualità dei giocatori acquistati e di quelli ceduti. Scopriamo quale voto è stato assegnato al Milan e alle altre squadre di Serie A. Il Milan si aggiudica un 6,5: "Fullkrug è l'attaccante che serviva ad Allegri e si è visto col Lecce. Interessante l'acquisto di Alphadjo Cissè, un trequartista esploso a Catanzaro dove resterà fino al termine della stagione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

A metà stagione di Serie A, è il momento di valutare le prestazioni delle squadre.

