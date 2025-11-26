Champions League Napoli e Juventus non deludono | battuti Qarabag e Bodo Glimt

Serata fantastica per la Juventus e il Napoli impegnate in Champions League. Le due squadre italiane si sono imposte entrambe nei match validi per la quinta giornata della prima fase. I bianconeri hanno battuto in trasferta 3-2 i norvegesi del Bodo Glimt, mentre i bianco azzurri al ‘Maradona’ hanno vinto 2-0 contro gli azeri del Qarabag. Napoli-Qarabag 2-0. La vittori di oggi consente al Napoli di rilanciarsi in ottica qualificazione. La formazione di Conte batte 2-0 gli azeri del Qarabag nell’incontro valido per la quinta giornata della prima fase e sale a quota 7. La gara del ‘Maradona’ si sblocca nella ripresa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

