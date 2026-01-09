Serie A il pagellone di metà campionato | 8 a Napoli e Inter bene la Roma Disastrosi Lega arbitri e varisti

A metà stagione di Serie A, è il momento di valutare le prestazioni delle squadre. Napoli e Inter si distinguono con un 8, mentre la Roma mostra segnali positivi. D'altro canto, Lega, arbitri e VAR sono stati spesso al centro delle critiche per decisioni discutibili. Come in un esame scolastico, ecco le pagelle di metà campionato, per analizzare l’andamento di un campionato ancora aperto.

Come alla fine del primo quadrimestre nelle scuole (forse di un tempo): le pagelle di metà campionato. Ecco una valutazione delle prime diciannove giornate di campionato, con una classifica incompleta perché ci sono recuperi da affrontare. 10 Nel primo Vacanze di Natale (1983) si dava solo a Falcao. Stavolta non lo becca nessuno. 9 LAUTARO, SVILAR E L’ETERNO MODRIC Lautaro è capocannoniere con 10 gol, Svilar ha parato tutto e di più – tranne l’uscita a vuoto contro l’Atalanta -, Modric è la dimostrazione che la classe, quando è sorretta dalla professionalità, non ha confini, anche a 40 anni suonati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

PAGELLONE 2025 Secondo capitolo: Difensori BANI 7+: Il voto più alto del reparto difensivo va all’ex Genoa, difensore da oltre 160 presenze in Serie A, grandissima esperienza e leadership a disposizione della squadra, tant’è che nonostante abbia gi - facebook.com facebook