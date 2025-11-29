Sequestrate 11 tonnellate di sigarette in una fabbrica clandestina a Brindisi
AGI - Una fabbrica clandestina di sigarette dotata di tutte le attrezzature e i macchinari necessari a una produzione su larga scala. È la scoperta fatta nel territorio della provincia dai finanzieri del Comando provinciale di Brindisi che all’interno della struttura in stato di apparente abbandono hanno trovato sequestrato 11,7 tonnellate di sigarette già confezionate in pacchetti, 4,2 tonnellate di tabacco trinciato, 36 bancali di precursori per la fabbricazione delle sigarette fra cui filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto e scatole per il confezionamento. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scoperte e sequestrate da #ADMgov e Carabinieri del NAS due tonnellate di carne irregolare a #Piacenza.? Da un’ispezione presso uno stabilimento di lavorazione, conservazione e commercio di carni, è stata scoperta merce priva della bollatura e delle - facebook.com Vai su Facebook
Frodi internazionali: a Brindisi sequestrate 42 tonnellate di passata di pomodoro Vai su X
Sequestrata una fabbrica clandestina di sigarette - La Guardia di finanza di Brindisi ha sequestrato una fabbrica clandestina di sigarette. rainews.it scrive
Contrabbando di sigarette, torna il business miliardario: l’Italia crocevia del traffico - Dopo la scoperta di enormi stabilimenti clandestini gli inquirenti dicono: “È di nuovo uno snodo centrale per la criminalità” ... Si legge su repubblica.it
Frosinone: Gdf scopre in bunker una fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate 300 tonnellate - Un impianto clandestino che era in grado di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno, per un totale di oltre 2,7 miliardi di bionde all'anno. Secondo iltempo.it