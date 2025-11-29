AGI - Una fabbrica clandestina di sigarette dotata di tutte le attrezzature e i macchinari necessari a una produzione su larga scala. È la scoperta fatta nel territorio della provincia dai finanzieri del Comando provinciale di Brindisi che all’interno della struttura in stato di apparente abbandono hanno trovato sequestrato 11,7 tonnellate di sigarette già confezionate in pacchetti, 4,2 tonnellate di tabacco trinciato, 36 bancali di precursori per la fabbricazione delle sigarette fra cui filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto e scatole per il confezionamento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sequestrate 11 tonnellate di sigarette in una fabbrica clandestina a Brindisi