sequestrate 11 tonnellate di sigarette in una fabbrica clandestina a brindisi

AGI - Una  fabbrica clandestina di sigarette  dotata di tutte le  attrezzature e i macchinari  necessari a una  produzione su larga scala. È la scoperta fatta nel territorio della provincia dai  finanzieri del Comando provinciale di Brindisi  che all’interno della struttura in stato di apparente abbandono hanno trovato sequestrato  11,7 tonnellate di sigarette  già confezionate in pacchetti,  4,2 tonnellate di tabacco trinciato, 36 bancali di  precursori per la fabbricazione delle sigarette  fra cui  filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto  e scatole per il confezionamento. 🔗 Leggi su Agi.it

