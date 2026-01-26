Padova sequestrate sette tonnellate di sigarette | un arresto

Nel Padovano, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre sette tonnellate di sigarette di contrabbando, nascoste all’interno di un autoarticolato. Il materiale, contraffatto e spacciato per chicchi di caffè arabica, è stato intercettato durante un’operazione mirata al contrasto del traffico illecito di tabacchi. L’episodio si è concluso con l’arresto di un individuo coinvolto nel traffico illegale.

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando nel Padovano, dove la Guardia di Finanza ha intercettato oltre sette tonnellate di tabacchi lavorati esteri contraffatti, nascosti all'interno di un autoarticolato e spacciati per un carico di chicchi di caffè arabica. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Padova nell'ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, mirato al controllo dei trasporti internazionali su strada. Assieme ai tabacchi sono stati sequestrati anche il mezzo pesante utilizzato per il trasporto e diverse macchine usate per il caffè espresso, impiegate come carico di copertura.

