Sicurezza Cdm atteso per giovedì alle 17 Lega in pressing | norma con cauzione per chi va in piazza

Questa settimana il governo si riunisce di nuovo giovedì alle 17. L’attenzione è tutta sulla sicurezza, con la Lega che insiste per introdurre una norma che preveda una cauzione per chi partecipa alle proteste pubbliche. La proposta sta facendo discutere, mentre si avvicina il momento in cui si decideranno i prossimi passi.

(Adnkronos) – A quanto si apprende il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio, alle 17. Sul tavolo sono attese le nuove norme sulla sicurezza e l'ordine pubblico, da inserire nel decreto legge e in un disegno di legge. Al termine del vertice convocato ieri a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto sui recenti episodi di violenza e sulle misure che l'esecutivo vorrebbe portare all'esame del Cdm, una nota di Palazzo Chigi ha sottolineato che Meloni e il governo "ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell'ordine" e, "in questa delicata fase – anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein – intendono rivolgere all'opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Consiglio dei ministri è in programma per giovedì pomeriggio alle 17.

Giovedì pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei ministri

