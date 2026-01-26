Sparatoria a Milano | muore un ventenne La Lega | Ora pacchetto sicurezza
Un incidente mortale si è verificato a Milano, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita in via Giuseppe Impastato, poco prima delle 18 del 26 gennaio. L’episodio ha suscitato attenzione e richiami alla sicurezza, con la Lega che propone un “pacchetto sicurezza” per affrontare la crescente violenza nel capoluogo lombardo.
Ancora un episodio di violenza a Milano. Un giovane di 20 anni è morto oggi, 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. Le reazioni. Immediata la reazione politica, in primis quella della Lega. “Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne", si legge in una nota del partito. E ancora: "La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell’ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
