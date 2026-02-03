Pacchetto sicurezza le misure in arrivo | cosa prevede Meloni alle opposizioni | Votiamo insieme

La tensione politica a Torino si fa sentire. Il governo lavora per approvare in fretta le nuove misure di sicurezza, mentre Meloni invita le opposizioni a votare insieme. La città si prepara a diventare il centro di un dibattito acceso sui prossimi passi.

(Adnkronos) – Torino diventa il ‘detonatore’ politico di un pacchetto sicurezza che il governo vuole ora portare rapidamente al traguardo. Gli scontri di piazza e l’aggressione alle forze dell’ordine, durante il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, fanno da sfondo al vertice di ieri a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per fare il punto sui recenti episodi di violenza e sulle misure che l’esecutivo vorrebbe portare all’esame del Consiglio dei ministri già mercoledì 4 febbraio, nel pomeriggio. Alla riunione hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, in collegamento da Palermo, e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, insieme ai vertici delle forze di polizia: il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La premier Meloni invita a votare insieme sulle nuove norme di sicurezza, ma la questione resta complicata.

La premier Giorgia Meloni insiste per portare al più presto in Consiglio dei ministri il decreto e il disegno di legge sulla sicurezza.

Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Pacchetto sicurezza, le misure: stop alle lame, tutela legale a forze dell'ordine, fermo preventivo; Sicurezza in Italia: preoccupazione in aumento, quali sono i timori degli italiani?.

