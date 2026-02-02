La premier Meloni invita a votare insieme sulle nuove norme di sicurezza, ma la questione resta complicata. Si cerca di trovare un accordo in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì, senza creare tensioni con il Colle. Nel frattempo, il dibattito si accende anche in Parlamento, dopo la manifestazione di sabato al centro sociale Askatasuna. Le opposizioni criticano duramente le proposte del governo, mentre la maggioranza prova a blindare la linea. La discussione si anima, e il clima politico si fa sempre più teso.

Trovare la quadra sulle nuove norme in tema di sicurezza da portare sul tavolo del Consiglio dei ministri in agenda mercoledì alle 17, cercando di non incorrere in nuove obiezioni del Colle, e mettere in difficoltà le opposizioni sul dossier tornato di stretta attualità politica in seguito alla manifestazione di sabato per il centro sociale Askatasuna. Dopo aver fatto tappa ieri all'ospedale Le Molinette per incontrare gli agenti feriti negli scontri di Torino, la premier Giorgia Meloni presiede a palazzo Chigi una riunione di governo con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (in collegamento), i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia) e Guido Crosetto (Difesa), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per fare il punto sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza, Meloni: "Votiamo insieme". No e distinguo: sinistra smascherata

Approfondimenti su Meloni Sicurezza

La maggioranza si prepara ad approvare mercoledì un nuovo decreto sulla sicurezza.

Dopo il vertice sulla sicurezza, il governo annuncia subito uno scudo penale per gli agenti e una stretta sui coltelli per i minori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Meloni Sicurezza

Argomenti discussi: Aumenti di stipendio, perché chi prende meno paga più tasse? | Milena Gabanelli - Dataroom; Sanità, come funziona la macchina da soldi nei documenti riservati - Dataroom.

Decreto sicurezza, Meloni: Votiamo insieme. No e distinguo: sinistra smascherataTrovare la quadra sulle nuove norme in tema di sicurezza da portare sul tavolo del Consiglio dei ministri in agenda mercoledì alle 17, ... iltempo.it

Sicurezza, la premier Meloni lancia un appello all’opposizione: Scriviamo e votiamo insieme la risoluzioneDal vertice tenuto oggi a Palazzo Chigi sembrano in dirittura d’arrivo la stretta sui coltelli ai minori e lo scudo penale per gli agenti. Frenata invece sul fermo di 12 ore per i manifestanti sospett ... rtl.it

La lente del #Quirinale sul pacchetto #sicurezza - #Meloni #governo #Askatasuna #Schlein - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #2febbraio #Sicurezza #Meloni #Torino #Askatasuna #Mattarella #Niguarda #Niscemi #Ucraina #Russia #StatiUniti #Iran #UE #VitaConsacrata #MariaRitaParsi x.com