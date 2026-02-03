Pacchetto sicurezza cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia

Dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna a Torino, le forze dell’ordine si preparano a cambiare. Il nuovo pacchetto sicurezza introduce lo “scudo” penale, che dovrebbe proteggere di più gli agenti in servizio, ma ancora non è chiaro come funzionerà esattamente. Le riunioni in queste ore si susseguono, mentre gli agenti aspettano di capire se questa misura potrà davvero alleggerire il loro lavoro e le eventuali conseguenze legali.

Uno “scudo” penale allargato, e non solo per gli agenti di polizia, come si pensava all’inizio. In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì pomeriggio, prendono forma le misure di sicurezza in arrivo nel decreto, che, insieme al disegno di legge, va a formare il cosiddetto “pacchetto sicurezza” di cui parla - da settimane - il governo. Le riunioni sono state diverse dopo gli scontri avvenuto durante il corteo pro Askatasuna a Torino, tra tutte quella convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì mattina. Si parla di conferme, come la stretta sui coltelli, o possibili ritocchi, come quelle sul lo “scudo” penale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati.

Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.

