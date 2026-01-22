Tra stelle e bontà | tre imperdibili cene d' autore nel cuore di Roma

Dal 26 gennaio al 1° febbraio, nel centro di Roma, si svolge una settimana dedicata alla gastronomia d’autore. Un’occasione per scoprire tre imperdibili cene, accompagnate da degustazioni e incontri con chef di talento. Un evento pensato per apprezzare il cibo di qualità in un’atmosfera raffinata e rilassata, senza eccessi o sensazionalismi. Un’opportunità per vivere momenti di piacere e convivialità in città.

Dal 26 gennaio al 1° febbraio arriva a Roma una settimana di eventi, grandi cene, degustazioni e tante sorprese, per brindare a un altro anno all’insegna del buon cibo. Eataly Roma Ostiense (piazzale XII Ottobre 1492) vi aspetta numerosi dalle ore 20.00 per l’Eataly Fest: ecco di seguito il programma completo. Annuccia La Caprese, l’eccellenza dolciaria fondata dai due giovani campani di 24 anni Vincenzo Castellone e Antonio Valentino, vi farà conoscere il dolce tipico di Capri. Rispettosi delle radici e utilizzando solo prodotti naturali, porteranno in chiave moderna l’iconica torta Caprese per offrire un’esperienza autentica che celebra il simbolo di una tradizione di famiglia con il suo gusto inconfondibile.🔗 Leggi su Romatoday.it

"Le Cene Racconto": cibo, bevande e storie d’autore al Birrificio Birdò di TeoloLe Cene Racconto al Birrificio Birdò di Teolo è un’iniziativa organizzata da La Casa del Bosco che propone serate dedicate a cibo, bevande e narrazione.

