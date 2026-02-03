‘Oscuramento degno di Cina e Russia’ | Corona rimosso dai social il Codacons solleva dubbi

Fabrizio Corona ha perso i suoi profili social. Meta, Google e TikTok hanno rimosso gli account dell’ex paparazzo, che si ritrova senza la sua presenza online. Il Codacons esprime dubbi sulla motivazione e parla di un’oscuramento “degno di Cina e Russia”, mentre l’avvocato Ivano Chiesa sostiene che la rimozione sia legata al fatto che Corona rappresenta una voce dissonante e fastidiosa.

L'avvocato Ivano Chiesa: "Voce libera e dissonante, dà fastidio". I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Meta, Google e TikTok. La decisione riguarda sia il profilo Instagram dell'ex agente fotografico sia il format " Falsissimo " su YouTube e TikTok. La rimozione arriva dopo diffide per violazione del copyright e querele per diffamazione aggravata presentate da Mediaset, oltre a provvedimenti giudiziari già emessi. Perché i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi. Secondo quanto emerso, l'oscuramento è collegato a presunte violazioni del diritto d'autore e a contenuti ritenuti diffamatori.

