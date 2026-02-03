Orecchio tagliato alla turista 23enne per strapparle l'orecchino orrore in via Toledo a Napoli

Una turista di 23 anni ha subito un grave incidente in via Toledo a Napoli. Un uomo di 46 anni le ha tagliato l’orecchio per strapparle un orecchino. La Polizia Locale ha arrestato subito il sospetto. La giovane è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono sotto controllo.

Orecchio tagliato alla turista per strapparle l'orecchino in via Toledo a Napoli. Il 46enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia Locale.

