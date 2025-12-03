Via Toledo borseggia turista tedesca | arrestato da carabiniere libero dal servizio

Un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio e con la famiglia, al termine di un inseguimento, ha bloccato un 40enne di origini tunisine, che aveva preso di mira il cappotto di una donna tedesca. Borseggia una turista ma finisce in manette: è successo lungo via Toledo, a Napoli dove un carabiniere che si stava godendo .

