Operazione Caudium svolta giudiziaria | Eugenio De Paola esce dal carcere di Benevento

Eugenio De Paola, figlio del noto esponente camorristico Orazio De Paola, ha lasciato oggi il carcere di Benevento. Dopo settimane di detenzione, l’uomo è stato scarcerato e si trova ora fuori dal penitenziario. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sulla vicenda, che ha visto coinvolti anche altri soggetti legati al clan.

Eugenio De Paola, figlio del noto esponente camorristico Orazio De Paola, ha lasciato oggi il carcere di Benevento. La decisione segue la riduzione della sua pena da 19 a 7 anni, stabilita dalla Corte d’Appello di Napoli – I Sezione Penale – al termine del giudizio d’appello.I magistrati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Operazione Caudium Operazione Caudium: il figlio del boss De Paola lascia il carcere di Benevento Dopo la riduzione della pena, Eugenio De Paola, figlio del boss Orazio De Paola, esce dal carcere di Benevento. Esce dal carcere il piromane di Massa Dopo quasi due mesi di detenzione, il giovane di 21 anni accusato di aver appiccato diversi incendi a Massa Lombarda il 9 ottobre scorso, esce dal carcere e torna a casa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. MUSICAUDIUM - La Radio del mitico Alexbi, sulle colonne digitali de #loschiaffo321 il volume 1. Ecco a Voi l'ottima musica elettronica della Nuova Caudium! DIFFONDILA E ASCOLTALA! #Redazione321 #loschiaffo321 #musica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.