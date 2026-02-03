Operazione Caudium svolta giudiziaria | Eugenio De Paola esce dal carcere di Benevento

Da avellinotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio De Paola, figlio del noto esponente camorristico Orazio De Paola, ha lasciato oggi il carcere di Benevento. Dopo settimane di detenzione, l’uomo è stato scarcerato e si trova ora fuori dal penitenziario. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sulla vicenda, che ha visto coinvolti anche altri soggetti legati al clan.

Eugenio De Paola, figlio del noto esponente camorristico Orazio De Paola, ha lasciato oggi il carcere di Benevento. La decisione segue la riduzione della sua pena da 19 a 7 anni, stabilita dalla Corte d’Appello di Napoli – I Sezione Penale – al termine del giudizio d’appello.I magistrati.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Operazione Caudium

Operazione Caudium: il figlio del boss De Paola lascia il carcere di Benevento

Dopo la riduzione della pena, Eugenio De Paola, figlio del boss Orazio De Paola, esce dal carcere di Benevento.

Esce dal carcere il piromane di Massa

Dopo quasi due mesi di detenzione, il giovane di 21 anni accusato di aver appiccato diversi incendi a Massa Lombarda il 9 ottobre scorso, esce dal carcere e torna a casa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.