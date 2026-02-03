Operazione Caudium | il figlio del boss De Paola lascia il carcere di Benevento

Dopo la riduzione della pena, Eugenio De Paola, figlio del boss Orazio De Paola, esce dal carcere di Benevento. Dopo aver visto la pena scendere da 19 a 7 anni in appello, ha lasciato il penitenziario. La sua uscita segna un’altra tappa nella vicenda giudiziaria legata alla famiglia De Paola.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la clamorosa riduzione di pena, da 19 anni a soli 7 anni,  ottenuta all’esito del giudizio d’appello recentemente conclusosi, De Paola Eugenio – figlio del boss Orazio De Paola – lascia il carcere di Benevento. A deciderlo, stamane, la Corte d’Appello di Napoli – I Sezione Penale – che, accogliendo le istanze del suo difensore di fiducia, l’avvocato Valeria Verrusio, ha disposto  la immediata  sostituzione della misura cautelare del carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La decisione dei Magistrati partenopei arriva dopo un certosino lavoro compiuto dalla difesa del De Paola – la penalista Valeria Verrusio – che, dopo aver ottenuto in appello la esclusione del ruolo di capo e promotore dell’associazione e dell’aggravante del metodo mafioso  per  il proprio assistito (di qui la riduzione di pena pari a ben 12 anni), lo vede oggi lasciare la casa circondariale in cui era ristretto da circa due anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

